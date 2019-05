Europee, Renzi: un pareggio, ma ora hanno votato anche D'Alema e Prodi

"Io credo che possiamo parlare di un buon pareggio", dice l'ex premier Matteo Renzi a proposito del risultato delle europee."Siamo arrivati secondi nel 2019 così come siamo arrivati secondi nel 2018 - aggiunge - si sono invertiti il primo e il terzo, la medaglia d'oro e la medaglia di bronzo. Ma il punto fondamentale è che il Pd ha perso in valori assoluti circa 100 mila voti ma ha guadagnato 4 punti percentuali. E questo era abbastanza normale, visto che hanno votato Pd i D'Alema, Bersani ma anche persone che avevano votato altri partiti come Prodi che nel 2018 aveva votato ad esempio un partito che si chiama 'Insieme'"."E' un inizio, non utilizziamo toni trionfalistici, sarebbe assurdo se avessimo commentato questo risultato come una grande vittoria, così come parlare di estinzione per il 19%. E' un piccolo passo in avanti. Ma ora basta polemiche e divisioni", ha aggiunto Renzi.E poi: "Il Pd ha vinto nettamente le elezioni amministrative, non è merito mio ma di tutti quei magnifici sindaci che non sono renziani, ma in prima fila e credibili". "Siamo contenti che la Leopolda, da cui provengono alcuni di loro, sia oggi la scuola più interessante prodotta nel Paese da 10 anni", ha aggiunto il senatore del Pd.