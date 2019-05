L'opposizione Europee, Zingaretti: usciamo da questo caos e voltiamo pagina

Nicola Zingaretti (Ansa)

"Usciamo da questo caos e voltiamo pagina, si può ricostruire l'Italia. Questo è il tema che voglio usare per convincere le persone".Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a "Otto e Mezzo" su La7. "Non è vero che siamo destinati a commentare per sempre i tweet sui broccoletti e sulla nutella - aggiunge - siamo un grande Paese che ha bisogno dell'Europa. L'opposto di quello che dicono loro".E poi: "Considero l'intervista di oggi di Matteo Renzi, in cui prospetta un nuovo centrosinistra, come un grande successo personale, perché è la posizione che io sostengo da molto tempo"."Credo che il nuovo centrosinistra - vedremo come - dovrà anche contemplare la presenza di una parte moderata d'Italia che sta male all'interno di un centrodestra di Salvini, che è diametralmente opposta rispetto a Berlusconi. Tutti devono fare i conti con una straordinaria mobilità dell'elettorato", ha aggiunto Zingaretti.