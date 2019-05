EUROPA

2019/05/26 16:24

​Europee: affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue.Spicca l'Ungheria,boom in Austria e Francia Sale anche in Germania e Spagna. In Italia alle 12 dato in linea con il voto del 2014

L'Election Day degli italiani: al voto per europee e amministrative Condividi Affluenza ai seggi in aumento nei principali Paesi europei. In Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. Confermata l'affluenza in forte aumento in Francia. Alle ore 17, riferisce il ministero dell'Interno di Parigi, il livello di partecipazione è stato del 43,29% contro il 35% del voto Ue del 2014, alla stessa ora. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l'affluenza delle 14, infatti, era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. Boom in Ungheria, dove alle 15 l'affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa. In Romania l'affluenza risulta in aumento rispetto alle precedenti consultazioni, sia politiche sia per Strasburgo. Come ha riferito la commissione elettorale a Bucarest, alle 17 locali (le 16 in Italia) aveva votato oltre il 35% degli aventi diritto. Le urne chiuderanno alle 21 locali (20 in Italia). Affluenza al 34% in Estonia, alle 15. Il dato evidenzia un lieve incremento rispetto all'affluenza registrata nel 2014 (31,48%). Alle 12 in Italia affluenza al 16,72%, dato in linea con il voto del 2014.

