Europee: il partito di Marine Le Pen scavalca Lrem di Macron

A un mese dalle elezioni europee, il Rassemblement National passa davanti a Renaissance, la lista de La Republique en Marche, della maggioranza di governo, stando a un sondaggio Opinion way pubblicato da Les Echos.

La lista dell'estrema destra guidata dal giovane Jordan Bardella raccoglierebbe il 24% dei suffragi, stando all'inchiesta, in aumento dell'1% in un mese. Supererebbe così quella della maggioranza, guidata dall'ex ministra Nathalie Loiseau, che in un mese perde 2 punti scendendo al 21%.