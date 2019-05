Europee, in Gran Bretagna trionfa Farage: "Pronto a lavorare con chiunque per la Brexit

Nigel Farage, leader del Partito della Brexit, che nel Regno Unito ha ottenuto il 31,6% delle preferenze, ha dichiarato oggi che intende "lavorare con chiunque" allo scopo di ottenere l'uscita del suo Paese dall'Unione europea ed ha chiesto che, dopo questo successo elettorale, il suo partito faccia parte della squadra che sta negoziando la Brexit con l'Ue. "Penso che o i partiti Conservatore e laburista ci portano verso la Brexit o devono essere sostituiti. È semplice", ha detto Farage. "Questo voto dice di rimettere la Brexit sul tavolo senza accordi. E io voglio che noi, come Partito della Brexit, veniamo coinvolti in questo"."Mai prima d'ora nella politica britannica un partito di appena 6 settimane ha vinto un'elezione nazionale", ha poi commentato Farage su Twitter. "Se la Gran Bretagna non lascia l'Ue il 31 ottobre, questi risultati verranno ripetuti alle elezioni generali. La storia è stata fatta. Questo è solo l'inizio", ha aggiunto.