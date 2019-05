Poi sarà il turno di Lettonia, Malta e Slovacchia Europee: oggi voto in Irlanda e Repubblica Ceca, urne aperte anche domani Da ieri a domenica 26 maggio, giorno in cui si vota anche in Italia, oltre 400 milioni di elettori chiamati alle urne in 28 paesi per eleggere 751 deputati al Parlamento europeo. In Olanda, secondo gli exit poll, avrebbero vinto i laburisti

Secondo giorno per le elezioni europee. oggi le urne sono aperte in Irlanda e Repubblica Ceca, unico Paese dove si voterà per due giorni. La vera incognita è rappresentata dall'astensionismo: alle elezioni del 2014 in Repubblica Ceca si recò alle urne solo il 18% degli aventi diritto. In Irlanda, dove si vota in un clima di tensione legata alla Brexit invece, andò a votare il 52% degli elettori e quest'anno l'affluenza potrebbe aumentare dal momento che si vota anche per un referendum per allentare le restrizioni sul divorzio contenute nella Costituzione. Per l'Irlanda già stasera sono attesi per le 23 i primi exit poll.Ieri si è votato nel Regno Unito e in Olanda , dove secondo gli exit poll avrebbero vinto i laburisti con una frenata degli euroscettici. Il partito anti-immigrazione di Geert Wilders (Pvv) ed il Partito socialista (Sp) potrebbero non ottenere neppure un seggio. Ma i risultati, come per tutti gli altri Paesi, saranno resi noti domenica.Domani sarà il turno di Lettonia, Malta e Slovacchia, mentre i cittadini degli altri paesi dell’Ue, tra cui l'Italia, esprimeranno il proprio voto domenica. In totale, si prevede che oltre 400 milioni di elettori voteranno in 28 paesi per eleggere 751 deputati al Parlamento europeo.