2019/09/24 22:52

Nantes Europei pallavolo, Italia eliminata dalla Francia in 3 set L'Italia è fuori. Nella partita valida per i quarti di finale giocata oggi a Nantes la Francia ha battuto gli azzurri del ct Blengini per 3-0

Condividi L'avventura della nazionale italiana di pallavolo agli europei in Francia termina ai quarti di finale. Gli azzurri di Blengini sono stati sconfitti per 3-0 (25-16, 27-25, 25-14) dai padroni di casa che accedono così alle semifinali.



La squadra allenata da Laurent Tillie si è rivelata un ostacolo troppo duro da superare, soprattutto nella prima e nella terza frazione quando l'Italia è stata travolta dalla forza degli avversari, più precisi e potenti in attacco, più continui ed efficaci in difesa.



