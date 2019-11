"Garantire la continuità produttiva" Arcelor Mittal. Patuanelli: "Offerta prevedeva scadenza dell'immunità penale" Informativa del ministro dello Sviluppo economico in Aula sul dossier: "Il recesso è solo l'ultimo tassello di un mosaico di una serie di eventi che nel tempo hanno visto il coinvolgimento a vario titolo di tutti i governi". E sullo scudo: "Sapevano che immunità terminava il 31 marzo 2019". Il premier Conte alle 17.30 incontra i sindacati. Fim Fiom e Uilm proclamano 24 ore di sciopero

Il recesso di Arcelor Mittal è "solo l'ultimo tassello di un mosaico di una serie di eventi che nel tempo hanno visto il coinvolgimento a vario titolo di tutti i governi e delle forze politiche presenti in Parlamento". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando in Aula alla Camera dell'ex Ilva."Conoscere alcuni elementi - ha aggiunto - è indispensabile per comprendere la situazione di oggi e valutare tutte le azioni che saranno necessarie per dare garanzie di continuità produttiva allo stabilimento". Il ministro ha poi puntualizzato sulla scelta di Arcelor Mittal: "Nonostante Acciai Italia abbia ottenuto una valutazione migliore sul piano industriale e sul piano ambientale Arcelor Mittal è risultata vincente per il prezzo di acquisto offerto di 1,8 miliardi contro 1,2 miliardi"."Arcelor Mittal ci ha detto che non è in grado di rispettare il piano industriale e di conseguenza occupazionale e questo il governo italiano non può accettarlo" ha detto il ministro. Secondo quanto riferito da lui l'offerta per Ilva non era condizionata al fatto che l'immunità fosse garantita per tutto il periodo del piano ambientale. Sullo scudo penale, infatti, Patuanelli ha precisato che al momento della presentazione dell'offerta vincolante e incondizionata, nel 2017, Arcelor Mittal aveva allegato una nota sulla normativa dell'esimente penale, "notando che la mancata estensione del periodo di non punibilità fino al 2023 rappresentava una criticità, e auspicando una proroga". Dunque, ha proseguito il ministro, "Arcelor Mittal non condizionava l'offerta all'estensione dell'esimente penale. La auspicava, ma l'offerta era incondizionata"."Il contratto sottoscritto con Arcelor Mittal prevede il recesso solo nel caso di modifiche al piano ambientale "e il Dpcm del 2017 non è stato minimamente impattato" dalle ultime modifiche legislative, ha ribadito Patuanelli. "Il diritto di recesso - ha detto - consegue esclusivamente da provvedimenti che comportino l'annullamento totale o parziale del piano ambientale, tale da rendere non più realizzabile il piano industriale". E sugli scenari futuri ha aggiunto: "Parlare di Ilva non vuol dire parlare solo di uno stabilimento industriale, ma di una visione industriale di un Paese. La produzione siderurgica deve essere centrale, il Governo parla con una voce sola. Pensare alla chiusura dello stabilimento di Ilva ha un'immediata ricaduta sul territorio di Taranto, sull'indotto, ma anche su tutti i settori produttivi italiani. Pensare di non avere una produzione di acciaio interna significa non avere un piano industriale per il Paese".Intanto Fim Fiom e Uilm hanno proclamato 24 ore di sciopero per l'intero Gruppo Arcelor Mittal ex Ilva a partire dalle ore 7 di venerdì 8 novembre 2019, già programmato per il sito di Taranto. In tutti gli altri stabilimenti, le segreterie territoriali definiranno le modalità di mobilitazione. Le organizzazioni sindacali nazionali dichiarano "intollerabile quanto emerso dall' incontro di ieri tra il Presidente del Consiglio e i vertici di ArcelorMittal , programmato per chiedere il ritiro della procedura di disimpegno dagli stabilimenti dell'ex Ilva annunciata il 4 novembre".Conte ha convocato a Palazzo Chigi alle 17.30 i sindacati dei metalmeccanici per discutere della situazione dell'Ex Ilva. Attesi quindi i segretari generali Francesca Re David (Fiom Cgil), Marco Bentivogli(Fim Cisl) e Rocco Palombella (Uilm). Attesi anche gli enti locali. Il premier, che ha parlato di "allarme rosso", ha invitato i vertici aziendali a prendersi un paio di giorni per elaborare una proposta sostenibile, e ha annunciato che oggi pomeriggio aprirà un tavolo di crisi a cui saranno invitati anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci."Tu non puoi dire che chi arriva è responsabile dei disastri che ha fatto quello che è arrivato prima di te". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parlando della questione dello scudo penale per Arcelor Mittal al Forum internazionale della Cgil in corso a Pistoia. "La responsabilità - ha detto ancora Landini - va data per quello che viene fatto o non viene fatto. Del resto lo scudo non lo si è inventato per ArcelorMittal. I commissari che per anni hanno gestito l'Ilva avevano lo scudo". Poi ha aggiunto: "Così come è stato fatto per i commissari che per anni hanno gestito l'Ilva , lo scudo deve valere per chi arriva".La vicenda Ilva è lo specchio evidente di come i temi dell'impresa e del lavoro in questo paese diventano terreno di scontro politico dentro il governo, tra maggioranza ed opposizione". Lo ha detto oggi ad "Uno Mattina" il Segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, sulla vicenda della ex Ilva. "Il Paese ha perso la bussola della politica Industriale. E' del tutto inaccettabile e cinico l'atteggiamento di Arcelor Mittal che a meno di un anno dalla firma dell'accordo che ha dato luogo al piano industriale per la ex Ilva che rilanciava e assicurava quantità e capacità produttiva, difesa dell'occupazione ed investimenti per l'ambientalizzazione e la messa in sicurezza degli impianti, oggi ritratta tutto addirittura ventilando l'ipotesidi 5000 esuberi che sono per noi un fatto davvero inaccettabile. Non possiamo perdere nessun posto di lavoro."Lo stabilimento andrà inevitabilmente alla fermata, si fermerà da solo". Lo dichiara ad Agi il segretario Uilm Taranto, Antonio Talò. "ArcelorMittal - aggiunge Talò - ha bloccato le imprese, ha stoppato gli ordini, ha fermato gli approvvigionamenti, anche quelli dei minerali, è chiaro che in questa situazione c'è ormai un conto alla rovescia verso lo stop".L'addio all'ex Ilva da parte di AM InvestCo Italy si spiega con "l'impossibilità di attuare il piano industriale, gestire l'impianto di Taranto e in generale di dare corso all'accordo" siglato lo scorso anno con i Commissari dell'ex Ilva. Così ArcelorMittal nella nota sui conti del gruppo ('rosso' di 539 milioni nel terzo trimestre) riassume per gli investitori la decisione annunciata ad inizio settimana. La nota evidenzia il rischio chiusura dell'altoforno 2 che potrebbe estendersi agli altri due impianti presenti a Taranto. ArcelorMittal si aspetta di continuare a consolidare AM InvestCo fino a quando il controllo delle attività non sarà trasferito ai Commissari ex Ilva conclude il capitolo del comunicato sui conti dedicato alla vicenda italiana.La deputata di Italia Viva, Raffaella Paita, ha depositato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per l'ex Ilva di Taranto. La proposta di modifica prevede che venga soppressa la parte che si riferisce alla "responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati" in materia ambientale e di tutela della salute e dell'incolumitaà pubblica e di sicurezza sul lavoro. La norma si applica anche alle "condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del Piano ambientale" fatti salvi "i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".