Piazza San Marco ​L'ex deputato di Sel Arturo Scotto aggredito a Venezia dai neofascisti Lo ha raccontato la moglie su Facebook. I giovani intonavano cori sul Duce e Anna Frank e "facevano il saluto fascista. Botte anche a un ragazzo intervenuto per aiutarci"

Arturo Scotto, ex deputato di Sel ed esponente di Articolo 1, è stato aggredito ieri sera da un gruppo di neofascisti in piazza San Marco a Venezia dove si trovava con la sua famiglia.

A raccontare l'episodio su Facebook è la moglie Elsa Bertholet: "Capodanno a Piazza San Marco con marito e figlio grande, mezzanotte e un minuto: un gruppo dietro di me canta 'Anna Frank sei finita nel forno', mi giro: 'Ragazzi basta!', si mettono a urlare: 'Duce, duce .....' con mano alzata, si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare: 'Basta!!!!' e bum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono. La polizia municipale: 'avete ragione, picchiare è brutto, fate denuncia domani'. Ora in un bar meraviglioso nel ghetto. Bella Venezia. Buon anno antifascista a tutti!".