Il caso Skripal Ex spia russa avvelenata, May: "Probabile" la mano di Mosca Convocato l'ambasciatore russo: "Deve spiegare entro domani". La replica di Mosca: da May "uno show da circo"

Condividi

Mosca è "molto probabilmente" responsabile dell'avvelenamento di Sergei Skripal. Lo ha detto la premier Theresa May al Parlamento britannico, sulla base delle indagini condotte finora, informando che l'ambasciatore di Mosca è stato convocato stamattina e dovrà "rispondere entro domani" a domande che gli sono state rivolte: ossia se la Russia abbia condotto l'attacco o "abbia perso il controllo" di sostanze pericolose dai suoi laboratori chimici.Secondo May, le tossine usate a Salisbury sono "del tipo" di sostanze che Mosca produce. La premier britannica ha ricordato quelli che Londra considera i precedenti a carico della Russia, dal caso Litvinenko, all'annessione della Crimea, alle accuse di interferenze nelle elezioni in altri Paesi.La premier ha quindi aggiunto che il governo britannico è pronto a denunciare l'attacco di Salisbury come "uso della forza illegale contro il Regno Unito" da parte di Mosca se non riceverà spiegazioni convincenti alla richiesta di chiarimenti indirizzata all'ambasciatore e "la Camera dei Comuni tornerà a riunirsi per valutare misure ritorsive". Mosca, ha spiegato May, deve chiarire se ha ordinato lei l'avvelenamento della coppia, che ha coinvolto anche un poliziotto britannico, oppure se ha perso il controllo dei suoi depositi di gas nervino. La Russia, ha detto il ministro degli Esteri Boris Johnson all'ambasciatore di Mosca, deve scegliere tra una delle due spiegazioni.Il ministero degli Esteri russo ha bollato come "uno show da circo" le dichiarazioni rese in Parlamento dalla premier britannica. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax. "Questo è uno spettacolo circense nel Parlamento britannico. La conclusione è ovvia: un'altra informazione e una campagna politica basata sulla provocazione ", ha detto ai giornalisti il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "Prima di scrivere nuove storie, vediamo se qualcuno nel Regno Unito ci dirà quale sia stato l'esito dei casi precedenti, che riguardano Litvinenko, l'oligarca Boris Berezovsky, l'uomo d'affari Alexander Perepilichnogo e molti altri, che misteriosamente sono morti in terra britannica", ha aggiunto.