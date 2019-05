Il voto degli italiani Proiezioni Europee, copertura al 26%: Lega 32,9% Pd 22,2%, M5s 18,9%, FI 9,1 Per le elezioni regionali in Piemonte è in testa il candidato a governatore Alberto Cirio del centrodestra con una forchetta del 45-49%

In base ai primi exit poll delle elezioni europee, la Lega avrebbe tra il 27% e il 31%, il Pd otterrebbe tra il 21% e il 25, M5s tra il 18,5% e il 22,5, mentre Forza Italia sarebbe tra l'8% e il 12. Fratelli d'Italia 5-7% e +Europa-Italia in comune 2,5-4,5.Al secondo exit poll cambia solo il dato relativo al Pd: tra il 20,5 e il 24,5%, con una flessione dello 0,5% rispetto alla prima rilevazione.In base al primo Exit poll, alle regionali in Piemonte è in testa il candidato a governatore Alberto Cirio del centrodestra con una forchetta del 45-49%. Sergio Chiamparino del centrosinistra ha una forchetta del 36,5-40,5%. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con 12-16%. E anche nel secondo exit poll i dati restano invariati.La proiezione su un campione del 26% per le elezioni europee vede la Lega al 32,9%, il Pd al 22,2%, M5s al 18,9%, Forza Italia al 9,1%, Fdi al 5,8%, +Europa-Italia in comune al 3,0%.I dati sono del Consorzio Opinio per Rai, la ricerca è soggetta ad errore statistico.Hanno chiuso alle 23 i seggi per l'elezione degli eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si si è votato anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in quasi 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Subito dopo la chiusura dei seggi, ha avuto inizio lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali.La Lega di Matteo Salvini primo partito, in bilico attorno al 30%. Il M5s di Luigi Di Maio in netto calo rispetto alle politiche di un anno fa, attorno al 20%, con il serio rischio di finire solo terzo, dopo il Pd. Oltre la soglia di sbarramento, anche Forza Italia, che mira a superare il 10% e Fdi: +Europa rischia di non farcela per poco. Questa una prima fotografia, a urne appena chiuse.Se gli exit poll fossero confermati dallo spoglio, le elezioni europee sancirebbero un cambio di equilibri nella politica italiana, soprattutto confrontando i dati con quelli delle elezioni politiche dello scorso anno, dove M5S era il primo partito con il 32,68%, il Pd aveva il 18,76%, la Lega il 17,35%, FI il 14%, Fdi 4,35%, Leu 3,39% e Più Europa 2,56%.In una tornata che mette in ballo anche 3800 Comuni e la Regione Piemonte, cresce l'affluenza rispetto alle europee del 2014: alle 19 ha votato il 41,92% degli aventi diritto, un punto in più di cinque anni fa. Nel resto d'Europa: popolari e socialisti perdono terreno, i sovranisti crescono ma non sfondano , i verdi sono protagonisti di un vero e proprio exploit. Un boom ecologista che però non riguarda l'Italia.Matteo Salvini arriva nella sede della Lega a via Bellerio, a Milano, dove il partito segue lo spoglio delle elezioni europee, ed esprime subito la sua soddisfazione per gli exit poll attraverso un tweet: "Una sola parola: GRAZIE Italia!". Posta anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge "1/o partito in Italia, grazie". E per quel che riguarda l'impatto sul governo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ospite di Porta a Porta, dice: "Non credo sia all'ordine del giorno chiedere poltrone né cambiare premier"."L'annunciata spallata sovranista in Europa sta fallendo, ed è una buona notizia. In Italia c'è un vero e proprio crollo del M5S che sta perdendo milioni di voti rispetto alle politiche del 2018. La Lega è sicuramente il primo partito ma bisogna vedere alla fine se il governo avrà ancora una maggioranza. In questo contesto il Pd, non solo non è sparito ma conferma di essere in partita". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci."I patrioti italiani sbarcano nel Parlamento europeo". Lo scrive su Twitter la presidente di Fdi Giorgia Meloni.