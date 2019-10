Exit poll Polonia, netta vittoria del partito di governo PiS

I conservatori al governo in Polonia hanno la maggioranza assoluta. E' quanto emerge dai primi exit poll alla chiusura dei seggi per il rinnovo del Parlamento.Il partito "Diritto e Giustizia" (PiS) del leader Jaroslaw Kaczynski avrebbe infatti il 43,6%, con 239 seggi su 460: lo riferisce l'emittente polacca Tvn 23 annunciando gli exit-poll Ipsos.Il principale gruppo di opposizione, la Coalizione civica di centro liberale formato dalla Piattaforma civica fondata dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, avrebbe raccolto il 27,4%.Sempre secondo l'exit poll Ipsos, La Sinistra (Lewica), che unisce ad altri partiti l'Alleanza della sinistra democratica (Sld) rimasta fuori dal Parlamento nel 2015, avrebbe preso l'11,9%. Alla coalizione polacca (Kp), il blocco che include il ruralista e conservatore Partito Popolare Polacco (Psl) andrebbe il 9,6%. I nazionalisti della Confederazione Libertà e Indipendenza otterrebbero il 6,4%.Il principale gruppo di opposizione, Coalizione civica, otterrebbe 130 seggi, la Sinistra 43 e la Coalizione polacca 34. Entrerebbero in parlamento al Sejm (la Camera) anche i nazionalisti anti-Ue di Confederazione con 13 deputati.L'affluenza viene indicata al 61,1%, quindi superiore a quella delle precedenti elezioni (50,2% nel 2015).