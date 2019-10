Lisbona Portogallo, vincono i socialisti di Costa

Il voto del premier Antonio Costa (Ansa)

Il partito socialista del premier uscente Antonio Costa vince le elezioni in Portogallo con il 37,14%, dopo il 90% circa dei voti scrutinati. Un risultato che però non consente al partito di conquistare la maggioranza assoluta, con 100-117 seggi su 230.I socialisti, che hanno governato negli ultimi quattro anni con il sostegno di due partiti minori di sinistra, hanno comunque migliorato il risultato del 2015, quando conquistarono il 32,31%. Al secondo posto i socialdemocratici (Psd, opposizione di centrodestra) con il 29,95%. I due partiti attualmente al governo con Costa, il Blocco di sinistra e la coalizione di comunisti e ecologisti (Cdu), si attestano rispettivamente all'8,86% e al 5,63%.Sull'onda del miracolo compiuto a partire dal 2015, quando con il suo governo ha risollevato l'economia del Paese, superando l'austerità pur rimanendo nei paletti di bilancio imposti da Bruxelles, Costa conquista dunque una conferma alle urne, che appariva praticamente scontata.Anche stavolta nessuno ha raggiunto una maggioranza assoluta e Costa dovrà esercitare la sua abilità negoziale per riproporre un'alleanza di governo, come nel 2015 quando varò il suo esecutivo insieme agli altri partiti di sinistra. Ma i rapporti non sono al top e si parla anche di un possibile coinvolgimento degli ambientalisti di Pan. In ogni caso, Costa è determinato a rimanere alla guida del Paese. "Governerò con qualsiasi condizione i portoghesi mi daranno per governare", aveva dichiarato la settimana scorsa al canale televisivo locale Cmtv.