Ballottaggio delle presidenziali Exit poll Tunisia: in testa il conservatore Saied Il giurista sostenuto dal partito di ispirazione islamico moderata Ennahda sarebbe in netto vantaggio alle presidenziali sul magnate tv Nabil Karoui

Condividi

Il giurista conservatore indipendente Kaies Saied si appresta a divenire il nuovo presidente della Repubblica della Tunisia, il secondo eletto a suffragio universale dopo Beji Caid Essebsi.In base agli exit poll, Saied, sostenuto dal partito di ispirazione islamico moderata Ennahda, avrebbe battuto il magnate tv Nabil Karoui con un netto margine di vantaggio, totalizzando il 72,53% delle preferenze contro il 27,47% di Karoui.Al primo turno del 15 settembre Saied aveva conquistato il 18,4% dei voti a fronte del 15,6% delle preferenze raccolte da Karoui, grande assente praticamente per tutta la campagna elettorale: il patron di Nessma Tv, da tanti descritto come il "Berlusconi tunisino" e leader del neonato partito Al cuore della Tunisia, è stato scarcerato solo mercoledì dopo settimane in cella con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.Le elezioni di oggi sono state le seconde presidenziali dal 2011, dalla fine dell'era Ben Ali. L'ex raìs è morto il 19 settembre scorso in Arabia Saudita, dove si era rifugiato dopo essere fuggito dalla Tunisia nel gennaio di otto anni fa. Bassa l'affluenza alle urne.