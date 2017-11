Elezioni regionali Exit poll Sicilia: testa a testa tra Musumeci e Cancelleri Crolla il Pd, male la sinistra. Salvini: sconfessato governo, ora elezioni. Guerini: sconfitta netta e annunciata. Tiene l'affluenza rispetto al 2012, ma ha votato meno di un elettore su due. Lo spoglio a partire dalle 8 del mattino

Condividi

Il secondo exit poll delle elezioni regionali in Sicilia, diffuso dall'Istituto Piepoli e Noto per Rai dopo la chiusura delle urne, premia il candidato del centrodestra,, con il 36-40%, seguito a ruota dal candidato del Movimento 5 Stelle,con il 33-37%. Staccati(16-20%) per il centrosinistra e(6-10%), sostenuto da Mdp e Sinistra italiana. In corsa anche, per il movimento indipendentista “Siciliani Liberi”.Affluenza definitiva in leggero calo: il dato è del 46,76%, rispetto al 47,41% registrato nel 2012. Ha comunque votato meno di un elettore su due. I dati sono stati diffusi dal servizio elettorale della Regione siciliana.Sono stati 4 milioni 681mila gli elettori chiamati ad eleggere il presidente della Regione e i 70 componenti dell'Assemblea regionale siciliana. Lo spoglio e i risultati ufficiali a partire dalla mattinata.