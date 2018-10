Riga Exit poll: il partito filorusso in testa alle legislative in Lettonia

Il partito filo-russo 'Concordia' è in testa con il 19,4% in Lettonia secondo un exit poll pubblicato dalla tv pubblica relativo alle elezioni legislative che si sono tenute oggi, mentre l'alleanza liberale filo-occidentale Per lo Sviluppo, pro Ue e pro Nato, si attesta al secondo posto con il 13,4%.Al terzo posto con il 12,6% l'Alleanza nazionale, di destra, membro della coalizione di governo uscente, seguita dal Nuovo partito conservatore al 12,4%.In quinta posizione, invece, il potenziale partner di Concordia, il KPV, con l'11,5%.L'affluenza si è attestata al 51,31%, secondo il sito ufficiale dedicato alle elezioni.Il partito filorusso era già stato il partito di maggioranza relativa in precedenti elezioni, ma non è mai entrato al Governo perché le altre forze hanno sempre rifiutato una coalizione con 'Concordia'. In Lettonia c'è una forte minoranza russa.Il sindaco di Riga, Nils Ushakovs, leader di 'Concordia', spera questa volta di poter far parte della maggioranza di governo.