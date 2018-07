Expo, Pm Corte dei Conti archivia Sala su fornitura alberi

La Procura lombarda della Corte dei Conti ha disposto un decreto di archiviazione nei confronti dell'allora ad di Expo e attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in relazione all'appalto per la fornitura di alberi al sito dell'Esposizione.Per gli stessi fatti, Sala è stato anche prosciolto in sede penale.