Circuito di Le Castellet ​F1, Gp di Francia: prima fila Mercedes, in pole Hamilton Leclerc con la Ferrari fa il terzo tempo, solo settimo Vettel

Il britannico Lewis Hamilton, al volante di una Mercedes, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Francia sul circuito di Le Castellet, girando in 1:28.319.

Secondo miglior tempo per il suo compagno di team, il finlandese Valtteri Bottas, terzo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo settima l'altra Rossa, quella del tedesco Sebastian Vettel. Quarto tempo per Max Verstappen (Red Bull), davanti a Norris e Sainz.

"Sono molto contento, il team ha fatto un lavoro fantastico"

"Non è una pista semplice questa, ci sono ampie vie di fuga ma è una pista tecnica. Siamo stati veloci, ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina, il team ha fatto un lavoro fantastico". Lewis Hamilton ha commentato così la pole. "Ci sono state alcune folate lungo la pista - ha aggiunto il pilota della Mercedes - Forse ho esagerato un po' nell'ultima curva e il vento mi ha portato indietro, ad ogni modo sono molto contento. Sono primo ed è molto positivo. Abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo di sfruttare al meglio la macchina in questo circuito, tutta la squadra mi ha permesso di esprimermi".

Platini in visita ai box Ferrari

'ex fuoriclasse della Juventus Michel Platini, poi ct della Francia e successivamente presidente dell'Uefa dopo aver smesso di giocare, oggi in mattinata ha fatto visita ai box della Ferrari al circuito di Le Castellet, mentre si stavano svolgendo le prove libere. Platini, reduce dalle recenti disavventure giudiziarie legate all'assegnazione dei Mondiali al Qatar, non ha fatto dichiarazioni, ma il suo attaccamento alla Ferrari è noto da quando giocava.