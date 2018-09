L'inglese centra il settimo successo stagionale F.1, Lewis Hamilton a segno anche nel Gp di Singapore Il leader iridato allunga ancora il passo nei confronti di Vettel in classifica. Il tedesco della Ferrari, solo terzo dietro a Verstappen, ora scivola a -40 punti dal pilota Mercedes in classifica. Per Raikkonen quinto posto

Lewis Hamilton va a segno anche a Singapore e allunga in testa al Mondiale. Il pilota inglese della Mercedes ottiene il 69° successo in carriera (7° stagionale) davanti alla Red Bull dell’olandese Verstappen e alla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altra rossa di Kimi Raikkonen chiude quinta dietro all’altra Mercedes di Bottas e davanti all’altra Red Bull di Ricciardo. Il monegasco Charles Leclerc (Sauber), ferrarista dal prossimo anno, si classifica nono. Ora in classifica Hamilton arriva a quota 281 punti, 40 più di Vettel (241).Emozioni al via: Vettel, partito in seconda fila, supera Verstappen poco prima dell’incidente fra le due Force India di Ocon e Perez che rende necessario l’ingresso della safety car. Peccato però che il tedesco perde la posizione sull’olandese dopo la tornata di pit-stop. Hamilton vola tranquillo davanti, solo per pochi giri Verstappen guadagna qualcosa. Al 25° giro qualche goccia di pioggia che si ferma lì, nessuna conseguenza sulla gara. Battaglia finale per il 4° posto fra Bottas e Raikkonen: Kimi si avvicina moltissimo, ma resta dietro. Zona punti completata da Alonso, Sainz, Leclerc e Hulkenberg. Prossimo appuntamento a Sochi in Russia nell’ultimo weekend di settembre.