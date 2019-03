F1:Australia; Hamilton in pole, terza la Ferrari di Vettel

Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Partirà in quinta posizione la Rossa di Charles Leclerc,dietro alla Red Bull di Max Verstappen.Partirà dalla sesta posizione nel Gran Premio d'Australia la Haas di Romain Grosjean davanti al compagno di squadra Kevin Magnussen e alla McLaren di Lando Norris. Nona l'Alfa Romeo Racing dell'ex ferrarista Kimi Raikkonen che ha preceduto la Racing Point di Sergio Perez. Appena fuori dalla top ten le due Renault con Nico Hulkenberg undicesimo e Daniel Ricciardo dodicesimo. Scatterà dalla quattordicesima posizione l'altra Alfa Romeo Racing dell'italiano Antonio Giovinazzi al suo primo Gp da titolare.Comincia male la Red Bull di Pierre Gasly, subito fuori dalla Q2 e solo diciassettesima al via domani."Complimenti a Lewis e alla Mercedes. Sono state delle qualifiche un po' difficili ma la gara è domani e crediamo di avere una buona macchina. E' una pista particolare, non dobbiamo preoccuparci troppo anche se il risultato di oggi non è grandioso e ci sarebbe piaciuto essere al posto della Mercedes". Sebastian Vettel dopo il terzo posto nelle qualifiche australiane guarda già alla gara: in passato ha dimostrato di poter vincere pur non partendo dalla pole. "Credo sia possibile, non si può mai sapere cosa può accadere la domenica. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di fortuna, abbiamo una buona macchina in gara e siamo in buona forma. Le Mercedes sono favorite ma siamo qui per gareggiare, vedremo cosa succederà domani".