FCA in forte recupero, bene Piazza Affari

di Paolo Gila Forte reazione su FCA (+6,40% alle 0re 9,30), comprata sin dall’apertura. Gli operatori hanno deciso di avviare ricoperture in attesa di vedere come evolverà il quadro. Bene anche Exor, che avanza di oltre il 5%. Nel complesso il FtseMib a Milano si apprezza dell’1 e 10% con acquisti che sono ancora una volta concentrati sui bancari e in particolare su UBI (+7,84%).Le altre borse europee avanzano di circa mezzo punto percentuale in maniera corale anche grazie alla buona prestazione di Tokio stamane (+0,80%).Stabile lo spread a 166 punti base con il rendimento dei btp decennali all’1 e 90% mentre l’euro contro dollaro si trova poco sopra quota 1,06.Ore 9 e 30