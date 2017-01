Mercati FCA risale dopo il tonfo di ieri. I bancari sollevano Milano Fiat risale dopo il tracollo di ieri (-16%)

di Marzio Quaglino Le dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchionne hanno fatto cambiare rotta al titolo che stamane appena riammesso alle contrattazioni è partito subito in netto rialzo e che ora guadagna quasi 4 punti e mezzo percentuali e molto bene anche la controllante Exor che guadagna il 4,38%.Ma a spingere il listino di Piazza Affari sono soprattutto i bancari. Ubi Banca, che ieri ha ufficialmente presentato la sua offerta per rilevare 3 delle 4 banche a rischio fallimento, sale del 7,32%.Milano è così oggi la migliore d'Europa con l'indice Ftse Mib che cresce dell’1,46%, decisamente meglio delle altre piazze che – comunque positive – non superano il punto percentuale.Sul versante valutario l’euro cerca di recuperare qualche posizione sul dollaro con il cambio a quota 1,0663.Aggiornamento ore 14.21