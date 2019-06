Faa avverte: parte difettosa sulle ali Boeing 737 Max

Condividi

"Boeing ha informato la Faa che alcune parti delle ali del 737 Ng e del 737 Max potrebbero essere state fabbricate in modo improprio e potrebbero non soddisfare tutti i requisiti normativi applicabili in termini di resistenza e durata".Lo comunica in una nota la Faa, l'Agenzia statunitense per l'aviazione civile."A seguito di un'indagine condotta da Boeing e dall'ufficio di gestione dei certificati Faa (CMO), abbiamo rilevato che sono interessate fino a 148 parti prodotte da un fornitore di Boeing. Boeing ha identificato gruppi di numeri di serie di aerei 737Ng e 737Max su cui queste parti sospette potrebbero essere state installate. 32 Ng e 33 Max sono interessati negli Stati Uniti. La flotta mondiale interessata è di 133 Ng e 179 Max", prosegue la nota."Le parti interessate - aggiunge l'Agenzia - possono essere soggette a guasti prematuri o crepe derivanti dal processo di fabbricazione improprio. Sebbene un guasto a queste lamelle di bordo non provochi la perdita dell'aeromobile, rimane il rischio che una parte guasta possa portare danni agli aerei in volo. La Faa emetterà una direttiva per imporre alla Boeing di risolvere il problema entro 10 giorni. La Faa - conclude la nota - oggi ha anche allertato le autorità internazionali dell'aviazione civile di questa situazione e ha richiesto che si agisca subito".