Televisione Fabrizio Frizzi su Twitter: "Combatto per riprendermi" Il presentatore il 23 ottobre scorso era stato colto da malore mentre registrava una puntata de l'Eredità

"Sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi". Così inizia il post di Fabrizio Frizzi su Twitter - che ha scritto questa mattina - per rassicurare sulle sue condizioni di salute dopo il malore che lo ha colto lo scorso 23 ottobre durante la registrazione di una puntata de "L'Eredità" negli studi di registrazione romani della Dear.Il presentatore si rivolge ai due ospedali della Capitale, "Umberto I" e "Sant'Andrea" presso i quali è stato soccorso, elogiando e ringraziando medici e infermieri. Poi il suo pensiero è andata a mamma Rai, in particolare al Dg Mario Orfeo e al 'fratello' Carlo Conti che lo ha voluto fortemente alla conduzione di uno dei più seguiti programmi di intrattenimento della tv italiana. Dunque, ringraziamenti per tutto il gruppo di lavoro e il medico della sede della tv di stato che lo ha assistito sin dal primo momento che si è sentito male. In questa lunga lista non mancano ovviamente i familiari."Frizzi è tornato a casa - come ha raccontato Carlo Conti durante "La vita in diretta" qualche giorno fa - e ci sta seguendo". Il presentatore non ha voluto dire di più per rispetto della famiglia che ha chiesto di mantenere il più stretto riserbo su questo difficile momento.