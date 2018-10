Account violati Facebook, hacker hanno avuto accesso ai profili di 29 milioni di utenti Secondo la società, gli hacker hanno avuto accesso ai dati di 29 milioni di utenti e non 50 milioni come in un primo momento comunicato. L'accesso non ha colpito Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Pages né altre app di terze parti

Guy Rosen Vice Presidente Gestione Prodotti Facebook

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Il numero dei profili degli utenti Facebook violati, a causa dell'ultima falla della sicurezza rivelata lo scorso 28 settembre, è meno consistente di quanto originariamente annunciato.Sono stati 29 milioni i profili violati durante l'ultimo attacco cyber subito dal social network, e non 50 milioni come inizialmente asserito.Facebook, infatti, aveva affermato che fino a 50 milioni di account erano stati oggetto di un attacco informatico per la sottrazione di chiavi d'accesso. "Ora sappiamo che le persone colpite sono meno di quanto avevamo pensato in origine", ha detto il vicepresidente della gestione prodotti Facebook Guy Rosen durante una video-conferenza.L'azienda ha precisato che 15 milioni di utenti hanno visto compromessi il loro nome e i loro contatti personali sul social network mentre per altri 14 milioni di utenti sono interessati anche altri dettagli supplementari. I pirati informatici hanno usato parte delle liste di amici di 400mila persone per rubare il token di accesso per l'autenticazione.I dati dei 29 milioni di utenti Facebook sono stati violati a causa di un bug che ha caratterizzato il social network tra luglio 2017 e settembre 2018. Lo ha spiegato Guy Rosen che ha anche comunicato come l'ultimo attacco hacker scoperto da Facebook non ha colpito Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Pages né altre app di terze parti."Continueremo a collaborare con l'Fbi, la Federal Trade Commission statunitense, la Irish Data Protection Commission ed altre autorità ", tra cui quelle irlandesi (che avevano minacciato per conto della Ue una multa potenziale di 1,63 miliardi di dollari), ha poi assicurato Rosen.L'FBI, intanto, continua l'indagine sull'ultimo hackeraggio ed ha chiesto alla società di non parlare di chi possa esserci dietro l'attacco. Lo ha detto sempre Guy Rosen durante la video-conferenza. E' probabile che la società sia sulle tracce degli autori dell'attacco. Facebook ha poi specificato di non avere elementi per pensare che l'attacco sia stato fatto in vista delle elezioni di Midterm.