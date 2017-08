Blackout Facebook ed Instagram irraggiungibili per alcune ore in tutto il globo Secondo incidente nell'arco di pochi giorni causato da problemi tecnici. Centinaia di profili non hanno funzionato

di Tiziana Di Giovannandrea Facebook e Instagram sono stati inaccessibili o inattivi alcune ore per moltissimi utenti in tutto il mondo. I maggiori problemi di connessione ci sono stati in America del Nord e l'Australia ed hanno riguardato sia i computer che i dispositivi mobili.Le segnalazioni sono arrivate via Twitter da parte di più persone che o non riuscivano ad entrare in Facebook o che uscendo dal proprio profilo non sono riuscite più a rientrare. Instagram non aggiornava la timeline.I problemi tecnici però sono in via di risoluzione in maniera definitiva come annunciato dalle due compagnie di Mark Zuckerberg: 'Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere ai servizi di Facebook. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile' ha comunicato un portavoce.Infatti il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento per siti web e social e servizi via internet ha registrato un progressivo calo degli avvisi di malfunzionamento o mancanza di collegamento con Facebook ed Instragram da parte degli utenti.Non è la prima volta che si ha un black out totale di Facebook. Tre giorni fa, mercoledì 23 agosto, era già accaduto che varie persone non avessero potuto collegarsi ed utilizzare il social. Le segnalazione avevano riguardato l'Europa, Stati Uniti, Sud America, Giappone ed Australia. Il problema lo hanno avuto gli utenti che accedevano alla piattaforma da computer con browser Chrome di Google. Comunque anche nel passato ci sono state numerose grane di mancato o cattivo funzionamento ma la compagnia ha sempre risolto rapidamente le problematiche