Facebook inoltra reclamo contro ordinanza di riattivazione degli account Casapound Il reclamo riguarda l'ordinanza con cui il 12 dicembre il tribunale civile di roma ha ordinato al social network la riattivazione immediata della pagina Facebook di Casapound, oltre che del profilo personale e della pagina pubblica dell'amministratore Davide Di Stefano. Tali account erano stati disattivati da Facebook il 9 settembre

Condividi

Facebook ha presentato un reclamo contro l'ordinanza del tribunale di Roma che il 12 dicembre scorso aveva ordinato al social di riattivare gli account di Casapound. "Ci sono prove concrete che Casapound sia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato reclamo", fa sapere un portavoce di Facebook."Non vogliamo che le persone o i gruppi che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono utilizzino i nostri servizi, non importa di chi si tratti. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose che vieta a coloro che sono impegnati in 'odio organizzato' di utilizzare i nostri servizi", dichiara il portavoce di Facebook."Partiti politici e candidati, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia".Il reclamo di Facebook è contro l'ordinanza con cui il 12 dicembre il tribunale civile di roma ha ordinato al social network la riattivazione immediata della pagina Facebook di Casapound, oltre che del profilo personale e della pagina pubblica dell'amministratore Davide Di Stefano. Tali account erano stati disattivati da Facebook il 9 settembre.