Facebook patteggia con gli Usa 5 miliardi di dollari per violazione della privacy Lo annuncia la Federal Trade Commission, l'Antitrust statunitense



Come atteso, Facebook pagherà 5 miliardi di dollari per chiudere un'inchiesta da parte delle autorità Usa sulle sue pratiche legate alla privacy. A dare l'annuncio è stata la Federal Trade Commission. Il patteggiamento è da record. Nessuna azienda tech era mai stata forzata a pagare così tanto. Il record precedente risale al 2012, quando Google dovette pagare 22,5 milioni per questioni legate alla privacy. Il valore della multa equivale a circa il 9% dei ricavi di gruppo del 2018. L'accordo richiede al più grande social network del mondo di "sottomettersi a nuove restrizioni e una struttura aziendale modificata"."Nonostante le ripetute promesse ai suoi utenti in tutto il mondo di poter controllare il modo in cui le loro informazioni personali sono condivise, Facebook ha minato le scelte dei consumatori", ha dichiarato il presidente della Ftc Joe Simons in una dichiarazione dopo la decisione dell'agenzia, con due membri che hanno dichiarato la sanzione era insufficiente.Ai sensi dell'accordo il fondatore e ceo fi Facebook Mark Zuckerberg sarà tenuto a certificare che la società è conforme alle nuove restrizioni sulla privacy e potrebbe essere soggetta a sanzioni civili e penali per false certificazioni."Nonostante le ripetute promesse ai miliardi di utenti mondiali Facebook ha danneggiato le scelte dei consumatori - ha detto Joe Simons, presidente dell'Ftc - l'ampiezza della multa da 5 miliardi e le indicazioni di condotta sono precedenza nella storia della Ftc e hanno l'obiettivo non solo di punire le future violazioni, ma, cosa piu' importante, cambiare l'intera cultura sulla privacy di Facebook per diminuire la possibilità di nuove violazioni".