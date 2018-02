Social Network Facebook si prepara al 4 marzo, per le elezioni ecco ‘Candidati’ Lo strumento comparirà in questi giorni sul News Feed del social e consentirà di avere informazioni dettagliate sui candidati nel proprio collegio e le modalità di voto

Facebook si prepara alle elezioni politiche del 4 marzo e lancia 'Candidati'. Uno strumento che comparirà nei prossimi giorni nel News Feed degli utenti e consentirà di scoprire i candidati del proprio collegio elettorale al Senato e alla Camera dei Deputati, le loro posizioni sui temi rilevanti, darà la possibilità di seguirli su Facebook e di trovare informazioni sulle nuove modalità di voto e i programmi dei diversi partiti e movimenti politici. Resterà accessibile fino al giorno delle elezioni, grazie a un segnalibro a margine della propria Sezione Notizie.Inoltre si potrà visualizzare, direttamente da 'Candidati', il video tutorial ufficiale sulle nuove modalità di voto, realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, parte della più ampia campagna di comunicazione istituzionale dedicata alle elezioni politiche 2018. Infine, domenica 4 marzo, le persone vedranno comparire, in cima al News Feed, un ulteriore strumento che fornirà loro informazioni dettagliate su come e dove votare, oltre a dare la possibilità di condividere su Facebook il fatto di aver votato. Per la notte delle elezioni poi, dopo la chiusura dei seggi, i risultati degli scrutini saranno visibili su Facebook man mano che verranno aggiornati.