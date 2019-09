Il tour operator solo nel 2018 ha servito 19 milioni di clienti Fallimento Thomas Cook, il Regno Unito avvia un'indagine Sono iniziati i rimpatri per 600 mila turisti in tutto il mondo

Dropped in to meet officials in New York who are helping passengers and holidaymakers affected by Thomas Cook collapse. It’s a tough time for those who have had holidays disrupted but team hard at work to support them. Thanks to all the staff who represent our country so well. pic.twitter.com/iQJkvVbTup — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 23, 2019

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x — Thomas Cook (@ThomasCookUK) September 23, 2019

Il governo del Regno Unito ha chiesto l'avvio di un'indagine sul ruolo della direzione e del manager della compagnia di viaggio britannica Thomas Cook, crollata in bancarotta con richiesta di fallimento dopo 178 anni di attività.Il primo ministro Boris Johnson ha messo in discussione i bonus milionari incassati negli anni dai vertici aziendali. Così, la ministra per le Attività Produttive, Andrea Leadsom, ha dato l'ok all'official receiver, l'ufficiale giudiziario incaricato dell'iter fallimentare, per verificare se l'operato dei responsabili abbia "arrecato danno ai creditori e ai fondi pensione" dei 22mila dipendenti ora a rischio, di cui 9mila in Gran Bretagna.La stampa inglese ha denunciato i circa 50 milioni ricevuti fra salari e bonus dagli executive di Thomas Cook negli ultimi 10 anni, nonostante la compagnia fosse in crisi, con debiti in continua crescita. Solo nei primi 6 mesi del 2019 ha perso 1,5 miliardi.Ma la liquidazione è stata improvvisa, provocando un blocco immediato delle attività, compresi voli e villeggiature già prenotate dai clienti. Un colpo di scena perché solo nel 2018 il gruppo ha servito 19 milioni di turisti che hanno viaggiato in 16 paesi del mondo.Questo infatti ha provocato il caos e molti disagi per circa 600mila turisti rimasti bloccati o incerti su come poter rientrare. Il governo britannico sta rimpatriando 150mila cittadini sparsi per il mondo in vacanza, definendola "la più grande operazione di rimpatrio in tempi di pace", denominandola Operation Matterhorn.Per salvare il gruppo servivano più di 200 milioni di sterline, richiesti da parte di due banche creditrici all'impresa Thomas Cook, composta al 52% dalle azioni della società Arcandor e al 48% dagli azionisti di MyTravel.Il governo di Londra non è intervenuto e Boris Johnson ha difeso la decisione di rifiutare un salvataggio di Thomas Cook, affermando che avrebbe creato "un rischio morale". Il governo ha anche espresso preoccupazione per i bonus pagati ai direttori di Thomas Cook.Il sito web ha chiuso, con un messaggio di liquidazione obbligatoria. Ora la priorità è rimpatriare i tanti cittadini sparsi per tutto il mondo. In Austria si contano 5mila appiedati, più di 50mila in Grecia, 15mila a Cipro, 20mila cittadini di Belgio e Olanda e addirittura 140mila tedeschi. La paura è che il turismo mondiale ne risenta, con gravi conseguenze sopratutto nei paesi dove Thomas Cook era più presente, come Bulgaria e Turchia.