Crisi occupazionale Fallisce Mc Donald’s a San Pietro, restano a casa in 30 Nella zona del Vaticano ha chiuso i battenti lo storico ristorante della catena americana, un presidio dei lavoratori chiede alla multinazionale “una soluzione”

Nonostante si trovi in una zona molto frequentata di Roma, anche dai turisti che visitano la vicina Basilica di San Pietro e via della Conciliazione, fallisce il ristorante Mc Donald’s di Piazza Pio XI, a Roma, con 30 lavoratori che rimangono senza occupazione e in attesa di stipendi arretrati, che ora chiedono “una soluzione” alla catena multinazionale americana. In un comunicato delle Clap (Camere del Lavoro Autonomo e Precario), che oggi con lo slogan “Un fallimento fast che ci lascia senza food” hanno organizzato un presidio davanti al locale, chiuso ormai dal 17 aprile, si legge che tutto nasce da una “sentenza del Tribunale di Roma dell’11 aprile scorso”, con cui la Dave S.r.l., “gestore del negozio McDonald’s di piazza Pio XI è stata dichiarata fallita”.Un fallimento che sarebbe ricaduto “integralmente sui dipendenti” che, tra l’altro hanno continuato a lavorare “senza percepire alcuna retribuzione fino al 17 aprile e che, soprattutto, da allora sono senza occupazione e senza stipendio”. Personale che ha lavorato per il marchio statunitense “per tanti anni, in alcuni casi oltre venti. Donne e uomini, con famiglie e figli a carico, che si sono ritrovati, dall’oggi al domani, in mezzo alla strada".Si tratta "di una drammatica crisi occupazionale” che non sembra giustificato da uno scarso volume d’affari, visto “l’andamento tutt’altro che negativo dell’attività commerciale”. Il presidio di oggi chiede un “incontro urgente a McDonald’s, pretendendo di essere immediatamente ricollocati a parità di condizioni contrattuali/salariali; e soprattutto, una volta subentrato il nuovo gestore nel punto vendita di piazza Pio XI, di essere da quest’ultimo riassorbiti alle stesse condizioni”.