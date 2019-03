La polemica Famiglia, il ministro Fontana conferma il patrocinio e la partecipazione al Convegno di Verona "Non abbiamo ricevuto richieste di ritiro del patrocinio di alcun tipo"

Condividi

"Il mio orientamento, quale ministro di questo Governo, è stato quello di concedere il patrocinio all'evento. Orientamento che, tuttora, intendo confermare, così come intendo confermare la mia partecipazione al Convegno". Lo ha detto il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana durante il question time sul Convegno Mondiale sulla Famiglia in programma a Verona dal 29 al 31 marzo. Il ministro ha sottolineato che la concessione del patrocinio "risale a novembre"."Tengo, poi, a chiarire che non abbiamo ricevuto - ha proseguito Fontana - richieste di ritiro del patrocinio di alcun tipo, né di natura politica, né amministrativa, ma solo richieste di approfondimento istruttorio a cui abbiamo dato puntuali risposte per il tramite dei nostri uffici. Eventualmente mi sarei aspettato qualche richiesta di chiarimento, magari, anche in forma privata, ma al momento - ha sottolineato - questo non è ancora avvenuto"."Rammaricato che lo scontro ideologico possa toccare simili e inaccettabili livelli ancor più su un tema che non dovrebbe essere divisivo, come la tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della paternità, a cui noi, al di là di sterili strumentalizzazioni,continuiamo, e continueremo sempre, ad indirizzare il nostro lavoro con serietà, impegno ed assoluta dedizione", ha poi proseguito il ministro per la Famiglia, riferendosi al boicottaggio degli alberghi di Verona che hanno siglato una convenzione con il Congresso Mondiale delle Famiglie. "Esprimo a questi albergatori ed ai loro dipendenti - ha aggiunto - la mia solidarietà e la mia vicinanza".