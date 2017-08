La Spagna dopo la strage Farnesina: due italiani tra le vittime di Barcellona. El País: ucciso autore attentato Quattro finora gli arresti. Cinque i terroristi uccisi nella notte nel secondo attacco, a Cambrils. Alle 13 vittime di Barcellona si aggiunge il decesso di una donna ferita nell'attacco a Cambrils. Polizia: terroristi preparavano un attacco più grande

Condividi

Les víctimes mortals i ferits atemptats #Cambrils i #Barcelona són (balanç provisional) de 34 nacionalitats diferents pic.twitter.com/IZCYMg1zJQ — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 agosto 2017

#Barcellona Italia ricorda Bruno Gulotta e Luca Russo e si stringe attorno alle loro famiglie La libertà vincerà la barbarie del terrorismo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 18 agosto 2017

min.#Alfano: "Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ai feriti di #Barcellona. Reagiremo uniti a difesa dell'Europa" — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) 18 agosto 2017

Barcelona ciudad de paz. El terror no conseguirá que dejemos de ser quien somos: ciudad abierta al mundo, valiente y solidaria — Ada Colau (@AdaColau) 17 agosto 2017

Radical Islamic Terrorism must be stopped by whatever means necessary! The courts must give us back our protective rights. Have to be tough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 agosto 2017

The Obstructionist Democrats make Security for our country very difficult. They use the courts and associated delay at all times. Must stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 agosto 2017

L'uomo che ieri ha ucciso 13 persone, tra cui 2 italiani, e ne ha ferite un centinaio, è stato ucciso nell'azione di stanotte a Cambrils, 120 chilometri a sud di Barcellona, nella provincia di Tarragona, dove la polizia si è scontrata con un commando di 5 persone, tutte eliminate. La testata non chiarisce se si tratti del 17enne di origine marocchina Moussa Oukabir, sospettato di essere alla guida del furgone che ieri alle 17 si è gettato sulla folla sulla Rambla di Barcellona.Intanto, salgono complessivamente a 14 le vittime degli attentati in Catalogna. Alle 13 di Barcellona si aggiunge il decesso di una donna che era rimasta ferita nell'attacco a Cambrils.Appartengono a 34 nazionalità differenti le vittime degli attentati. Intanto, è di 126 il numero dei feriti a Barcellona, dei quali 17 in condizioni critiche. Secondo la polizia, i terroristi preparavano "un attacco più grande".E' successo tutto ieri, nel tardo pomeriggio quando un furgone si è lanciato sulla folla di turisti sulla Rambla. Quattro persone sono state arrestate, si cerca l'autista. I quattro arrestati sono tre marocchini e uno spagnolo. Un secondo attacco ha colpito la città di Cambrils nella notte: 7 persone sono rimaste ferite e i 5 terroristi sono stati uccisi. Secondo gli inquirenti c'è un collegamento tra i due attacchi: a pianificarli sarebbe stata una cellula di 12 terroristi, l'intenzione era di colpire a Barcellona e replicare a Cambrils, investendo pedoni a tutta velocità a bordo di un’Audi A3 e poi sparare sulla folla. La stessa cellula sarebbe legata anche all'esplosione avvenuta il giorno prima in una casa ad Alcanar, sempre sulla costa (un uomo è morto e un altro, ferito, è stato arrestato).La Rambla di Barcellona è stata riaperta, a conferma della parole del sindaco Ada Colao e del premier Mariano Rajoy, che non vogliono sottomettersi, hanno detto, alle paralisi e alla paura che il terrorismo vuole innescare. Alle 12 un minuto di silenzio a Barcellona ha visto in piazza Catalunya anche il premier Rajoy e il re Felipe VI. La folla ha gridato la sua risposta al terrorismo: "no tinc por", non abbiamo paura.Lo ha fatto sapere l'Unità di Crisi, pur non comunicando le loro generalità. Uno di loro è, di Legnano: la compagna Martina ha raccontato ai colleghi della Tom's Hardware - la testata di tecnologia per cui lavorava Gulotta - di averlo visto morire davanti ai suoi occhi: stavano passeggiando insieme sulla Rambla, la mamma con Aria, la figlia più piccola, in un marsupio e il papà poco più avanti con il figlio Alessandro per mano.La seconda vittima è, residente a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, in ferie con la fidanzata. Russo, 25 anni, è laureato in Ingegneria a Padova; su Facebook sua sorella, Chiara, ha scritto: "Aiutatemi a riportarlo a casa. Vi prego". Ci sono poi tre persone ferite, due già dimesse dagli ospedali.Questa sera dalle 22 alle 22.30 luci spente al Colosseo in segno di solidarietà con Barcellona e di lutto per le vittime dell'attentato terroristico. Lo ha disposto il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, guidato dal ministro Dario Franceschini.Alle 16.50 di ieri pomeriggio un furgone si è lanciato contro la folla di turisti che come sempre si accalcava sulla Rambla. Sembra che per colpire più persone procedesse a zig zag. Il bilancio, è di 13 vittime - tra cui tre tedeschi e un belga - oltre 100 feriti - tra cui almeno tre italiani - di cui 17 in condizioni gravi.Intorno all’una e mezza di notte un gruppo di terroristi ha cercato di colpire la cittadina turistica di Cambrils - in Costa Brava, a 100 chilometri a sud di Barcellona, anch'essa nel pieno della stagione turistica - ma la polizia è riuscita a bloccarlo. Nel conflitto a fuoco sono stati uccisi 5 terroristi (4 sul posto, uno in ospedale) e 7 persone sono rimaste ferite: uno di loro non ce l'ha fatta ed è morto oggi, facendo salire a 14 il bilancio delle vittime. L'attacco era stato pianificato con una modalità simile a quella di Barcellona ma avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se i turisti, dopo aver imboccato il lungomare a tutta velocità travolgendo diverse persone, fossero riusciti a scendere dall'auto e a spararare sulla folla. Si è detto che i terroristi uccisi indossavano cinture esplosive ma si è scoperto che erano false ( come quella dell'attentato di Londra di giugno - qui per capire perché i terroristi usano cinture false ).Driss Oukabir - fratello di Mousa, sospettato di essere il conducente del furgone della strage di Barcellona - era stato in Italia nell'estate 2014, ospite per alcuni giorni di una donna di Viterbo che aveva conosciuto in precedenza in Spagna. La donna è stata rintracciata dalla polizia che l'ha sentita già ieri: agli investigatori ha confermato che la permanenza di Driss è stata solo una vacanza. Secondo gli inquirenti, l'episodio non è in alcun modo collegato alla strage di ieri e ad altri fatti di terrorismo.La polizia catalana è alla ricerca di 3 fuggitivi dopo gli attentati di ieri. Secondo 'La Vanguardia', che pubblica anche le foto, si tratta di Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub, di Ripoll e Said Aallaa di Ribes de Freser.Il re di Spagnaha affermato che "questi assassini non riusciranno a terrorizzarci" e richiamato la natura cosmopolita di Barcellona: le ramblas torneranno ad essere di tutti. Il premierha richiamato all'unità, invocato un massimo coordinamento tra tutte le autorità di sicurezza e proclamato tre giorni di lutto nazionale: "Questa è una battaglia globale che non è solo contro di noi ma contro tutti i paesi che difendono la democrazia". E' "molto importante riuscire a lavorare insieme, per condividere tutto ciò che può essere condiviso." "Se tutte le forze politiche restano unite - ha aggiunto Rajoy - il raggiungimento dei nostri obiettivi sarà più efficace", assicurando che "tutte le forze politiche, indipendentemente dalle loro idee" sono pronte a "tirare il carro".sindaco di Barcellona, ha condannato il terrorismo con questo tweet:Anche il premierha contattato il suo omologo Rajoy per portare la solidarietà italiana.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Filippo VI, Re di Spagna, il seguente messaggio: "Seguo con grande preoccupazione e profonda partecipazione gli sviluppi del proditorio attentato che ha colpito ieri pomeriggio Barcellona e dell'attacco di questa notte a Cambrils. Si tratta di un'ulteriore, esecrabile dimostrazione della viltà di terroristi le cui azioni non cessano di suscitare orrore e ripulsa. In queste drammatiche circostanze il Popolo Italiano si stringe fraternamente a quello Spagnolo, in un comune dolore, nel cordoglio alle famiglie delle vittime tutte, quale che sia la loro nazionalità, e augura ai feriti un pronto e completo ristabilimento. Nel rinnovare alla Maestà vostra l'espressione dei sentimenti di amicizia e solidarietà dell'Italia, oltre che miei personali, desidero confermare la ferma determinazione del mio Paese a collaborare con la Spagna, insieme ai partner dell'Ue e all'intera comunità internazionale, nella lotta senza quartiere al terrorismo e ad ogni forma di estremismo violento, a difesa dei comuni valori e libertà democratici e della sicurezza dei nostri Paesi"."Il terrorismo islamico radicale deve essere fermato con qualsiasi mezzo necessario! I tribunali devono restituirci i nostri diritti di proteggerci. Bisogna essere duri!". Lo ha scritto su Twitter il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo: "I democratici ostruzionisti rendono molto difficile la sicurezza per il nostro Paese. Usano sempre i tribunali e i relativi ritardi. Deve finire!"Papa Francesco condanna ancora una volta "la violenza cieca, offesa gravissima per il Creatore", e ricorda in preghiera le famiglie delle vittime. Lo si legge in un telegramma di cordoglio inviato a nome del Pontefice dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, al cardinale Juan José Omella y Omella, arcivescovo di Barcellona.