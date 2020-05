La lotta al coronavirus Fase 2, Liguria pronta a screening di massa dei lavoratori Toti: "Anche a dipendenti di piccolissime aziende a prezzo convenuto". Sulle riaperture "le Regioni non possono più aspettare. Al Governo domani chiederemo modifica del Dpcm"

Condividi

La Liguria si organizza per screening sierologici di massa a "tutti i lavoratori che vorranno farlo tornando al lavoro dalla prossima settimana". L'agenzia regionale Alisa definirà un protocollo e farà un bando per fornirli a un prezzo convenuto in modo che anche le "piccolissime imprese che non hanno un medico del lavoro o un'organizzazione interna" adeguata possano offrire i test ai dipendenti. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso del punto stampa quotidiano. "Vogliamo mantenere monitorata la situazione in modo stringente per assicurarci che i contagi continuino a scendere".

Su riaperture le Regioni non possono più aspettare

"Domani abbiamo una importante conferenza dei governatori delle regioni e poi ci sarà la conferenza Stato-Regioni. E' opinione di tutti che non si possa più aspettare oltre. E' opinione della maggior parte dei governatori che occorra stabilire dei piani di riapertura Regione per Regione. Al Governo chiederemo domani di modificare il Dpcm in vigore per consentire alle singole regioni di presentare dei piani di riapertura già dalla prossima settimana" ha aggiunto il governatore.