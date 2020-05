La decisione del sindaco Del Bono Fase 2: movida a Brescia, stop alla piazza dopo le 24 Dopo un venerdì sera troppo affollato, il primo dopo la riapertura, a mezzanotte chiuso Piazzale Arnaldo, cuore della movida in centro città

Condividi

Gente in piazza, distanze non rispettate e mascherine tenute sotto il mento. Foto alla mano il sindaco di Brescia Del Bono ha deciso di far bloccare dalla Polizia Municipale, gli ingressi alla piazza della movida.La notte scorsa era il primo venerdì dopo il lockdown nella città tra le più colpite dal coronavirus.Ma quella folla che ha riempito Piazzale Arnaldo, era troppa. Da qui la decisione di impedire altri ingressi."Nelle prossime ore - ha annunciato sul suo profilo Facebook - firmerò l'ordinanza di chiusura serale di piazza Arnaldo. Troppe persone, assembramenti nonostante la presenza significativa di polizia locale. Quindi, conclude Emilio Del Bono, è bene dare un segnale chiaro".