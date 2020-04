Roma Semplificazione PA, Zingaretti: ridurre le distanze tra politica e mondo produttivo "L'obiettivo è quello di un'Italia semplice e onesta", dice il segretario del Pd nella conferenza stampa di presentazione delle proposte dem per la semplificazione della Pa. E lancia la piattaforma 'Immagina' "che raccoglierà contributi e proposte per il Paese"

"L'obiettivo e' quello di una Italia semplice e di una Italia onesta. Le due parole possono camminare insieme. Il presidente Conte ha annunciato nelle prossime settimane un provvedimento per la semplificazione. Il tempo che stiamo vivendo deve essere l'occasione per costruire un modello pubblico che aggredisca questi nodi. Noi crediamo che le difficolta' che si stanno incontrando in questi giorni vadano superate e non cavalcate per ottenere consensi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa in diretta video dalla Camera."E' questo il senso del contributo del documento del Pd su cui apriremo un dibattito nella societa' e in Parlamento. Serve liquidita' che arrivi in maniera semplice e veloce, certezza su tempi e conclusione delle conferenze dei servizi e la grandissima sfida della digitalizzazione. Farlo e' molto importante e farlo ora e' ancora piu' importante", ha aggiunto Zingaretti."Viviamo nella dimensione di una crisi sanitaria pesante, ma anche una crisi sociale. Il Covid lascera' non solo la necessita' di ripensare il modello sanitario, ma anche il rischio di un aumento della diseguaglianza che richiedera' uno stato attivo, innovatore e presente. Ecco perche' nei giorni in cui si parla di fase uno , fase due, fase tre e decreti, il Pd vuole aprire questa discussione per ridurre le distanze tra politica e sistema produttivo del Paese. Anche per questo motivo ieri abbiamo lanciato l'idea del Piano per l'Infanzia o il Women New Deal. Da domani sara' online una nuova piattaforma che si chiamera' immagina e che raccogliera' contributi e proposte per il Paese", ha concluso Zingaretti."Sul tema delle riaperture, la prudenza del governo e' corretta. Ho detto che le scelte fatte andranno confermate sulla base della curva dei contagi. Oggi siamo a fine aprile, da qui a giugno dovremo verificare come le curve epidemiche possano intervenire sul calendario" delle riaperture. "Ma questo non vuol dire andare contro il governo", ha sottolineato il segretario del Pd. Che ha aggiunto: "La scelta più complessa sarà sui trasporti pubblici, dove ci troveremo a sperimentare forme nuove di distanziamento sociale che sono molto complesse" e "creeranno nei pendolari livelli di disagio", specificando che "se la curva epidemica sta calando è perché i provvedimenti stanno funzionando, non perché il virus sia scomparso".