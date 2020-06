La conferenza stampa Fase 3, governatore Veneto Zaia: "Manca chiarezza su apertura frontiere, non siamo untori" "Il bollettino di oggi segnala solo 6 casi positivi in più, con oltre 13 mila tamponi fatti, ciò significa che il livello di contagio è al 3 per mille"

"Siamo preoccupati che ancora non ci sia chiarezza sulle frontiere: noi siamo dell'idea che debbano essere aperte. E' inammissile e incomprensibile che i fratelli austriaci abbiano dei governanti che remano contro mentre già stanno arrivano qui da noi i primi turisti, significa non aver nemmeno capito cosa significa rappresentare i propri cittadini. Noi non siamo gli untori d'Europa". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa."Invito il Governo di fare in modo che si aprano le frontiere", sottolinea Zaia. "Massima responsabilità, ma le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale. E' inammissibile, incomprensibile che i fratelli austriaci abbiano dei governanti che remano contro. Vuol dire - osserva - che non hanno nemmeno capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rosseau, cosa vuol dire rappresentare i propri cittadini. Non siamo gli untori d'Europa - ribadisce -. Abbiamo avuto la sfortuna, ma anche il grande merito, di aver trovato il Covid 19 in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Oltre le buone pratiche sanitarie - ricorda Zaia - abbiamo dimenticato di quando ancora non c'era il libretto di manutenzione per l'uso per l'emergenza Coronavirus. Chi è arrivato dopo il Veneto - rileva - si è trovato tra le mani uno story board di come comportarsi. Non esiste che stiamo lì a pettinare le bambole"."Il bollettino di oggi segnala solo 6 casi positivi in più, con oltre 13 mila tamponi fatti, ciò significa che il livello di contagio è al 3 per mille, si conferma quindi un trend in decisa discesa e secondo il nostro modello matematico avremo gli ultimi casi residui da contare sulle dita di una mano a fine giugno", ha detto Zaia. In Veneto poi le persone in isolamento ad oggi sono 1145, 80 in meno rispetto a ieri, i pazienti ricoverati negli ospedali sono scesi a 347, 96 in meno rispetto a ieri, 20 in terapia intensiva di cui solo 2 pazienti Covid, mentre si sono registrati altri 4 nuovi decessi rispetto a ieri, con un totale di 1938.Altro passo avanti del Veneto verso la riapertura totale delle attività. Il presidente Luca Zaia oggi ha infatti annunicato: "Conto di poter chiudere definitamente la partita delle autorizzazioni per il mese di giugno con una fase intermedia indicativamente il 15 per l'apertura di cinema e spettacoli a cui seguirà l'ordinanza per il riavvio di fiere, sagre e spettacoli, ma ci riserviamo di vedere l'evoluzione dei contagi tra questo fine settimana e la prossima. Se si confermano i dati di oggi il programma è questo", ha spiegato nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera.