All'indomani dello sciopero generale Fassina: stop dal Tar alla liquidazione di Roma Metropolitane Il capogruppo di Sinistra x Roma, Stefano Fassina: "Tribunale accoglie nostro ricorso e accorda sospensiva"

"Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso urgente presentato da me e dall'amministratore di Roma Metropolitane Santucci sulla liquidazione della società. Il Tribunale ha accordato la sospensiva per varie ragioni tra cui la carenza di documentazione per consentire ai consiglieri comunali di deliberare con consapevolezza. Lunedì dunque l'assemblea societaria non potrà procedere alla messa in liquidazione". Lo annuncia il capogruppo di Sinistra x Roma, Stefano Fassina.La liquidazione della società (nata per occuparsi di programmare e appaltare opere di mobilità a Roma tra cui la metro C) era stata di recente deliberata dall'Assemblea Capitolina dopo grandi polemiche e proteste in Aula da parte di opposizioni e sindacati ed è stata uno dei motivi centrali dello sciopero delle municipalizzate di ieri.