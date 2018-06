L'inchiesta su Piazza San Carlo Disastro, lesioni e omicidio colposo: procura di Torino chiede rinvio a giudizio sindaco Appendino L'inchiesta è quella su quanto accadde in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell'inchiesta su quanto accadde in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna.Si procede per i reati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di piazza.Tragicamente indimenticabile quella notte che doveva essere di sport e di festa a Torino ed invece si trasformò in una trappola mortale. Durante la proiezione su maxi schermo della finale Champions una serie di ondate di panico provocò oltre 1.500 feriti e la morte di una donna.Prima il tifo e la delusione, poi il panico improvviso e la paura. La notte di sabato 3 giugno in piazza San Carlo a Torino è stata una notte di caos e feriti, una notte da dimenticare. Riviviamola nelle immagini a 360 gradi girate dal freelance Carlo Furgeri (Studio Nicama)