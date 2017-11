Il commento sull'esito del voto siciliano Fava: con noi dopo 11 anni la sinistra torna nell'Assemblea regionale siciliana

"I dati che noi abbiamo ci dicono con un ottimo margine di probabilità che la lista ha superato lo sbarramento del 5%: questa è una cosa importante, perché dopo 11 anni la sinistra torna al Parlamento regionale e torna per restarci, per fare opposizione. Ci torna per fondare una proposta politica che vuole guardare anche al resto del Paese", dice Claudio Fava in conferenza stampa a Palermo dopo il voto in Sicilia.Da osservatore esterno, dico che l'opposizione del Movimento cinque Stelle all'Ars non ha lasciato tracce straordinarie. Il nostro compito è assumerci una responsabilità in più, provare a rivitalizzare la funzione dell'opposizione, ancora di più con questo Governo, non tanto per Musumeci ma per gli eletti e per l'evocazione di vecchie culture politiche"."Il confronto e il dialogo noi non lo neghiamo a nessuno, queste cose fanno parte di una politica responsabile. L'unica cosa certa è che la nostra non sarà un'opposizione di sua maestà, non sono sicuro che gli altri sceglieranno questa strada. Lavoreremo nell'interesse dei siciliani", dice Fava.