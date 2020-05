Fca, Gualtieri: è prestito pagato con interessi, non un regalo Fiat Chrysler dovrà assicurare che non farà delocalizzazioni produttive fuori dall'Italia e confermare i livelli occupazionali

"Nonostante sia un prestito e non un regalo, sia pagato con gli interessi e il costo della garanzia, io penso che ha ragione chi chiede che lo Stato chieda qualcosa in più, delle condizioni ed è esattamente quello che noi facciamo".Lo ha detto a Quarta Repubblica su Rete 4, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in merito al prestito con garanzia pubblica ad Fca."Quando si va su prestiti di grandi dimensioni, che pure sono prestiti, è un prestito che viene ripagato con gli interessi e anche con un costo della garanzia, perché sui grandi prestiti a differenza di quelli piccoli la garanzia ha un costo. Lo Stato per fare un esempio ci guadagnerebbe circa 150 milioni di euro", ha aggiunto Gualtieri.Da parte di Fca "c'è un impegno a garantire" le condizioni aggiuntive chieste dal governo italiano per dire sì al prestito con garanzia pubblica, ha aggiunto Gualtieri. "La procedura formale parte adesso perché è arrivata la domanda" ma "noi abbiamo interloquito".Per ottenere il maxiprestito da 6,3 miliardi Fiat Chrysler dovrà assicurare che non farà delocalizzazioni produttive fuori dall'Italia e confermare i livelli occupazionali, assicura poi in un post su Facebook Gualtieri, secondo cui "Fca si è impegnata a utilizzare le risorse per sostenere la liquidità della filiera automotive, il che è utile e apprezzabile. Tuttavia, nelle interlocuzioni informali che hanno preceduto la richiesta di finanziamento a Intesa Sanpaolo, il governo ha chiarito che sarebbero state necessarie condizioni aggiuntive: la conferma e il potenziamento del piano di investimenti anche nelle nuove condizioni determinate dal coronavirus, l'impegno alla non delocalizzazione della produzione, la conferma dei livelli occupazionali, la puntuale rendicontazione degli investimenti concordati".