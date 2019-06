Fca-Renault Le Maire fa mini apertura a Fca, conferma fiducia a Senard Parigi tiene aperta la possibilità di una riapertura per l'aggregamento tra Renault e Fiat Chrysler

di Tiziana Di Giovannandrea Il ministro delle Finanze e dell'Economia franceseha tenuto a ribadire che il progetto di aggregazione tra a Fiat Chrysler con Renault resta un'opportunità da non lasciar cadere e soprattutto ha voluto precisare che il governo francese non ha nessuna responsabilità nel fallimento delle trattative tra le due case automobilistiche. "Non abbiamo fatto saltare il matrimonio tra Renault e Fiat", ha assicurato Le Maire parlando all'emittente radio FranceInfo. "Non contate su di me per guardar passare i treni come azionista di riferimento", ha avvertito, precisando però che la Francia "non agirà mai né sotto pressione né di fretta in questo affare".Il ministro ha chiarito di non aver mai posto veti all'operazione, ma "abbiamo semplicemente chiesto, visto che Nissan non ha dato il suo sostegno, altri cinque giorni supplementari per esaminare l'operazione da 30 miliardi di euro di capitalizzazione". Una proroga che il ministro ritiene "ragionevole".Parole che sono arrivate subito prima di un incontro tra Le Maire e il presidente della casa francese,, che mercoledì è stato confermato nel suo incarico dall'assemblea degli azionisti. Il ministro ha rinnovato la piena fiducia nell'operato del manager sia sul fronte di una eventuale ripresa dei colloqui con Fca che su quello dei rapporti con gli alleati asiatici. Secondo fonti del ministero delle Finanze, i due hanno avuto "una eccellente riunione rivolta verso l'avvenire del gruppo Renault e dell'alleanza con Nissan".Il presidente della casa francese Senard, davanti agli azionisti, ha difeso la fusione tra Fca e Renault, che ha definito un progetto "eccezionale" dicendosi "dispiaciuto" dello stop alle trattative. "Era la prima volta - ha detto il numero uno della Renault agli azionisti - che c'era la possibilità di creare un campione europeo, in un momento in cui le persone continuano a lamentarsi che non esiste alcun esempio di questo tipo nel Vecchio Continente. Sarebbe stato un esempio perfetto per la Francia, per la Renault e l'Europa per dimostrare che possiamo fare qualcosa insieme".Il consolidamento dei rapporti con Nissan secondo Parigi deve restare centrale ma proprio i rapporti con Nissan potrebbero rappresentare l'ostacolo principale all'accordo con Fiat Chrysler.Le Maire ha spiegato che la strategia che lo Stato francese ha sempre promosso è quella del rafforzamento dell'alleanza e che "non abbiamo intenzione di cambiare strategia ogni quattro mattine". Tutte le decisioni strategiche, compresa quindi la fusione con Fca per Le Maire "presuppongono che il partner giapponese sia associato e che alla fine sia d'accordo".Il presidenteha fatto un riferimento all'operazione durante la messa in commemorazione di Gianluigi Gabetti, storico manager Fiat e consigliere dell'Avvocato Agnelli: "C'è una frase che ti piaceva per spronarci: 'le barche nei porti sono al sicuro, ma non è per quello che sono fatte'. Penso proprio che queste ultime settimane ti sarebbero piaciute", ha detto con orgoglio.Si attende quindi il 25 giugno, giorno in cui vi sarà l', che dovrà confermare l'attuale amministratore delegato Hiroto Saikawa.