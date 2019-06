ECONOMIA

Chiesta sede operativa a Parigi, dividendo e un posto in Cda Fca-Renault: Le Maire chiede a Elkann altre garanzie Richieste che fanno fare in borsa un testacoda per il titolo Fca che scende mentre sale quello della Renault

Ipotesi di fusione tra Renault e Nissan, poi l'acquisto di Fca Fca, Elkann: famiglia assicura impegno di lungo termine Condividi La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi, un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault e un posto al governo in Cda. Lo conferma a Bloomberg un portavoce del ministro delle Finanze, Bruno Le Maire,



Le Maire ha incontrato Elkann venerdì e sabato per poi vedere domenica il presidente di Renault Jean-Dominique Senard. Le richieste della Francia sono oggetto di valutazione da parte del gruppo italo americano che, secondo fonti consultate da Bloomberg, sarebbe disponibile solo a piccoli ritocchi al suo piano. Le Maire avrebbe chiesto anche rassicurazioni sul mandato di Senard, che è stato indicato come possibile amministratore delegato del gruppo post-fusione. Gli incontri precedono il cda di Renault che martedì dovrà dare una risposta alla proposta di fusione avanzata da Fca.



E dopo la notizia della richesta fatta della Renault. Il titolo Fca fa un testacoda in Borsa. Il costruttore d'Oltralpe sale dell'1,9%, in controtendenza rispetto a un comparto auto debole (-0,6% l'indice Stoxx di settore), dove Fca è fanalino di coda e cede l'1,7% a 11,23 euro.

