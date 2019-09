Le nuove Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio saranno prodotte a Torino Fca, in arrivo oltre 1,5 miliardi d'investimenti per nuovi modelli Maserati Dal 2020 ci saranno versioni elettriche tra Torino, Cassino e Modena

Fca dal 2020 realizzerà nuovi modelli Maserati a Torino, Cassino e Modena. La prima sarà la nuova super sportiva che nascerà nella sede di Modena e avrà anche una versione elettrica.A Cassino, nel Lazio, arriverà l'utility vehicle e saranno investiti 800 milioni di euro per la nuova linea di produzione. Analogo investimento è previsto nel polo produttivo di Torino (Mirafiori e Grugliasco), dove saranno prodotte le nuove Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, insieme alla nuova 500 elettrica che uscirà in primavera.Gli investimenti erano stati preannunciati il 29 novembre 2018. Si tratta in totale di oltre 1,5 miliardi. Il segretario generale della Fim Cisl - Federazione italiana metalmeccanici - Marco Bentivogli, commenta: "Questi investimenti confermano un piano già annunciato nel novembre del 2018, dentro i 5 miliardi di investimenti fino al 2021".