Mercati Fca propone la fusione a Renault. I titoli trainano Milano e Parigi

di Fabrizio Patti Volano le azioni di Fiat Chrysler, +10,50%, dopo un'apertura a +18%. Titolo scambiatissimo: il controvalore delle compravendite del titolo vale più di tutte le altre azioni del Ftse Mib, superato il mezzo miliardo di euro.Il motivo è una lettera con cui questa mattina Fca ha proposto una fusione al 50% al gruppo Renault. Secondo il Lingotto ci sarebbero sinergie da 5 miliardi di euro, non ci sarebbero chiusure di stabilimenti. Agli azionisti andrebbe un extra dividendo da 2 miliardi e mezzo di euro. Considerando anche l'alleanza con Nissan sarebbe il primo gruppo automobilistico al mondo, da 15,6 milioni di auto vendute.Il governo francese si è detto favorevole all'operazione. Lo Stato transalpino è il primo azionista della casa automobilistica. Sale anche Exor, +,6,50% e il titolo di Renault a Parigi: +15%.Milano nel complesso guadagna lo 0,55%. Salgono quasi tutti i settori, con però bancari, assicurativi e tecnologici di poco sotto la parità. Francoforte +0,39%, Parigi +0,17, Madrid +0,57%. Londra è chiusa per festività, come Wall Street.Risale di 3 punti lo spread, è a 270 punti base.