Mercati Fca, proposta di nozze a Renault: vola in borsa e traina Milano

di Fabrizio PattiQuesta mattina Fiat Chrysler ha presentato ufficialmente al gruppo Renault una proposta di fusione al 50%. Secondo Fca ci sarebbero sinergie per 5 miliardi, ma non ci dovrebbero essere chiusure di stabilimenti. Prima della fusione i soci riceverebbero una extra cedola per due miliardi e mezzo di euro. Il governo francese con il suo portavoce si è detto favorevole all'operazione.Volano i titoli del gruppo, scambiatissimi: Fca +10,86%, la capogruppo Exor +6,83, Cnh Industrial +1,11%, Ferrari +0,98%.Le vendite trainano Milano, la migliore in Europa, +1,06%. Salgono quasi tutti i comparti, tra cui le banche, +0,56%. Positive anche Francoforte e Parigi, su di mezzo punto, e Madrid, con poco più di un punto di guadagno. Londra è chiusa per festività, come Wall Street.Risale di 2 punti lo spread, è a 269 punti base, sale di un punto il rendimento del Btp decennale, scende di uno il Bund tedesco.