Fca tenta il rimbalzo, le banche sugli scudi

Condividi

di Marzio Quaglino Fiat Chrysler cerca di recuperare almeno parzialmente il tonfo di ieri. A Milano il titolo viene scambiato a 9,15€ con un progresso del 4,04%, ma registra invece una flessione dell’1,51% rispetto alla chiusura di ieri sera a New York.Recupera anche la controllante Exor che guadagna il 6,45%. Sotto i riflettori un altro titolo automobilistico. Le indagini avviate in Francia sulle immissioni delle auto Renault fanno perdere al titolo a Parigi il 2,08%.Ma tornando al listino di Piazza Affari in evidenza le banche. Ubi Banca, che ieri ha ufficialmente presentato la sua offerta per rilevare 3 delle 4 banche a rischio fallimento, sale del 10,04%.Milano è così oggi la migliore d'Europa con l'indice Ftse Mib che cresce dell’1,84%, grazie anche all’apertura di New York con il Dow Jones che sale dello 0,17% e il Nasdaq che segna +0,46%.Sul versante valutario euro stabile sul dollaro con il cambio a quota 1,0606.Aggiornamento ore 16.10