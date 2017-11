Il successore Usa, la Casa Bianca sceglie Jerome Powell per la guida della Fed Cambio al vertice della Banca centrale Usa, lascia Janet Yellen

di Tiziana Di Giovannandrea Jerome Powell è stato scelto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come nuovo presidente della Fed, la Banca centrale statunitense. Powell prende il posto di Janet Yellen. L'annuncio ufficiale è previsto per giovedì. Lo riporta il Wall Street Journal.La Casa Bianca ha già notificato a Powell, che dal 2012 è membro del 'Board ' della Fed nominato da Barack Obama, la decisione del presidente Trump a seguito della sua riunione nella Cabinet Room della Casa Bianca con la squadra di governo. Powell è stato sottosegretario al Tesoro sotto la presidenza di Bush padre.Trump ha parlato nei giorni scorsi con Janet Yellen, il cui mandato scadrà a febbraio 2018, definendola 'magnifica' ed 'eccellente'. E' stata nominata governatore della Federal Reserve nel 2014 da Barack Obama.La nomina di Powell è vista nel segno della continuità con la 'governance' della Yellen. Il neo nominato ha sempre votato in accordo con la presidente della Fed sulle decisoni di politica monetaria e nelle sue uscite pubbliche non ha mai deviato dalle comunicazioni ufficiali del direttivo.Fino all'ultimo, anche Yellen è rimasta in corsa per un secondo mandato, con il professore di Economia della Stanford University, John Taylor, l'ex governatore della Fed, Kevin Warsh, e il direttore del Consiglio economico nazionale, Gary Cohn.Con ogni probabilità, Powell proseguirà la politica monetaria cauta della Banca centrale statunitense. "L'economia è così vicina ai nostri obiettivi come non lo era da anni", aveva detto a giugno. E se continuerà a crescere come nelle attese, "ritengo appropriato continuare ad alzare gradualmente i tassi d'interesse".