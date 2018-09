La decisione della Banca Centrale Usa, la Federal Reserve alza i tassi di interesse di un quarto di punto E' la terza stretta del 2018, dopo quelle di marzo e giugno, ma il costo del denaro salirà ancora. Rivista al rialzo la crescita del Pil

La Federal Reserve, come previsto da ampia parte degli analisti, ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base a un intervallo tra 2 e 2,25%. La comunicazione è arrivata al termine della due giorni di incontri del Fomc, il comitato di politica monetaria, presieduto da Jerome Powell.La Banca centrale americana ha anche rivisto al rialzo le proprie stime di crescita per l'economia Usa. Quest'anno la previsione sale al 3,1% dal precedente 2,8%, mentre per l'anno prossimo il prodotto è stimato in aumento del 2,5% contro il 2,4% calcolato a giugno.Quella di oggi è la terza stretta del 2018, dopo quelle di marzo e giugno, e l'ottava da dicembre 2015, quando la Banca centrale americana, allora guidata da Janet Yellen, ha iniziato una lenta normalizzazione della politica monetaria (prima di allora l'ultimo aumento dei tassi risaliva al giugno 2006).La riunione è stata la prima per il neo vicepresidente della Fed Richard Clarida, economista repubblicano pragmatico ed esperto, che ha giurato il 17 settembre.''Le informazioni ricevute dalla riunione di agosto indicano che il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi e l'attività economica a crescere a un tasso sostenuto'' si legge nel comunicato diffuso al termine della due giorni di riunione. ''Su una base di 12 mesi, l'inflazione resta vicina al 2%''. In questo quadro, la Fed ''si attende che ulteriori graduali rialzi dei tassi saranno appropriati per sostenere l'espansione economica e il mercato del lavoro''.