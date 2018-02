La Fed spaventa i mercati. In calo anche l’Europa

di Sabrina Manfroi Le parole del nuovo presidente della Fed, Jerome Powell al congresso degli Stati Uniti hanno spaventato i mercati in vista di una possibile quarta stretta monetaria. Male nella notte Wall Street, con perdite di oltre l1% e male anche le piazze asiatiche, Tokyo -1,4%, pesa anche la flessione della produzione industriale di gennaio. In Europa gli indici si accodano e aprono in calo: Milano cede lo 0,40%, in linea con le principali borse europee. L'euro si indebolisce sul dollaro, a 1,2215. Campari, Buzzi e Tenaris sono tra i titoli peggiori, in ribasso di un punto percentuale sul fronte opposto balzo di Ferragamo +4,5%. In arrivo dati su inflazione.